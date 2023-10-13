نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. 8 مباريات ساخنه في بدايه الممتازب بالصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الجمعه في الرابعة عصرًا 8 مباريات في افتتاح دوري الممتاز ب بمجموعتي الصعيد.



1- طاميه مع الترسانة



حيث يستضيف نادي الإعلاميين لقاء صعب بين فريق مركز شباب طاميه بقيادة رمضان رجب مع فريق الترسانة بقيادة حسين شكرى. ويسعي الضيوف العوده بالثلاث نقاط من أجل المنافسه علي الصعود خاصه في الترقي الاخير لحسم المقعد الثالث في دوري الاضواء والشهره خاصه الشواكيس الذين يسعون العوده مره اخري للممتاز.



2- المنيا مع بنى مزار



يحتضن ستاد جامعة المنيا لقاء فريق المنيا بقيادة نبيل محمود مع فريق بنى مزار بقيادة ابراهيم صدقى في موقعة صعبة لكلا الفريقين إذ يسعي كل مدرب الحصول علي نقاط المباراه.



3- الفيوم مع الواسطى



يشهد ستاد كلية الشرطة لقاء بين فريق الفيوم بقيادة سعيد صبحي مع فريق الواسطى بقيادة على حسين.في لقاء متكافي ويسعي كل فريق تحقيق الفوز من اجل المنافسه مبكرا.



4- شباب مغاغه مع تليفونات بني سويف



على ملعب نادي شباب مطاى يلعب فريق شباب مغاغه بقيادة حجاج فولى مع فريق تليفونات بني سويف بقيادة محمد جوده.في لقاء صعب.



ويحصل فريق نجوم مصر على راحة هذا الاسبوع

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وفي المجموعة الثانية تقام اربع مباريات ساخنة على النحو التالي.



1- شبان قنا مع كيما اسوان



على ملعب نادي شبان قنا يواجه فريق شبان قنا بقيادة يحيى الخلاوى فريق كيما اسوان بقيادة عيد مرازيق في لقاء ساخن يسعي الضيوف العوده بالثلاث نقاط من اجل المنافسه مبكرا بعد أن ضاع حلمه العام الماضي بالتاهل للمحترفين حتي اخر لقاء.



2- الالومنيوم مع قوص



يقام على ملعب نادي الالومنيوم لقاء فريق الالومنيوم بقياده هشام عبد المنعم مع نظيره فريق قوص بقيادة بكر محمد في لقاء ساخن.



3- ملوى مع ديروط



على ملعب نادي ناصر ملوي يخوض فريق ملوى بقيادة محمود فرغلي لقاء صعب مع فريق ديروط بقيادة علاء ابراهيم في لقاء قوي.



4- اسمنت اسيوط مع الاقصر



على ملعب نادي اسمنت اسيوط يحل فريق الاقصر بقيادة محمد عويس ضيفًا على فريق اسمنت اسيوط بقيادة الاسباني جونزاليس في لقاء متكافي.



ويحصل فريق طهطا على راحة هذا الاسبوع.