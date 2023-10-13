سيمبا التنزاني يسن سيفه مبكرًا استعدادًا للأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - انطلق فريق سيمبا التنزاني استعداداته، مبكرًا لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المواجهة المُقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإفريقي الممتاز.

سيمبا التنزاني يسن سيفه مبكرًا استعدادًا للمارد الأحمر

ويواجه المارد الأحمر نظيره سيمبا، مساء يوم 20 أكتوبر الجاري، ويحتضن اللقاء ملعب بنيامين مكابا في تنزانيا، لذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي الممتاز، وعلى الجانب الأخر تُقام مباراة الإياب يوم 24 من نفس الشهر على إستاد القاهرة الدولي.

والفائز من المواجهة، يتأهل للدور نصف النهائي من الدوري الإفريقي، ويواجه الفائز من مباراتي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي أمام بترو أتلتيكو الأنجولي.

وصرح أحمد علي، المتحدث باسم نادي سيمبا التنزاني بأن الفريق سيجتمع اليوم الخميس، لبدء الاستعدادات لمواجهة المارد الأحمر، والعمل على بذل الجهد لتقديم مباراة تاريخية، عقب فوز الفريق بثنائية مقابل هدف، سينجيدا بيج ستارز، وحصل اللاعبون على استراحة قصيرة، ومن اليوم يتجه الفريق إلى المعسكر لبدء الحصص التدريبية.

وأعرب عن سعادته لإستضافة المباراة الافتتاحية الكبيرة للدوري الإفريقي الممتاز، ويجب المطالبة من الأعضاء والجماهير التوجه إلى الملعب بأعداد كبيرة.

