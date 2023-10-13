نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-10-2023 في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يرغب عشاق مشاهدة المباريات الأوروبية في معرفة مواعيد مباريات اليوم في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024، حيث ستقام سبع مباريات اليوم الجمعة الموافق الثالث عشر من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات دور المجموعات.

ويستعرض لكم الفجر الرياضي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-10-2023 في سابع جولات مرحلة المجموعات من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2024.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-10-2023 في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024

إستونيا ضد أذربيجان – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

هولندا ضد فرنسا – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

النمسا ضد بلجيكا – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أيسلندا ضد لوكسمبورج – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ليشتنشتاين ضد البوسنة والهرسك – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أيرلندا ضد اليونان – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

البرتغال ضد سلوفاكيا – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم، عبر قنواتها المشفرة.