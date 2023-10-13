نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة القادمة من دوري نايل 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر متابعي كرة القدم المصرية، انطلاق منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل". ويستعرض موقع "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الجولة القادمة من دوري نايل، والمقرر انطلاقها يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أكتوبر. مواعيد مباريات الجولة الرابعة من دوري نايل سيراميكا كيلوباترا × الداخلية - الجمعة 20 أكتوبر - 4 مساءًا

المصري × طلائع الجيش - الجمعة 20 أكتوبر - 4 مساءًا

بلدية المحلة × الإتحاد السكندري - السبت 21 أكتوبر - 4 مساءًا

إنبي × البنك الأهلي - السبت 21 أكتوبر - 7 مساءًا

الزمالك × سموحة - السبت 21 أكتوبر - 7 مساءًا

المقاولون العرب × زد - الأحد 22 أكتوبر - 4 مساءًا

الإسماعيلي × فاركو - الأحد 22 أكتوبر - 7 مساءًا

مودرن فيوتشر × بيراميدز - الأحد 22 أكتوبر - 7 مساءًا وفيما يخص القنوات الناقلة لمباريات دوري نايل فإن قنوات أون تايم سبورت حصلت على حقوق البث الحصري والمباشر للمنافسات.