من يتصدر هدافي مجموعات تصفيات يورو 2024.. صراع شرس

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أحمد جودة - القاهرة -

يوجد صراع شرس على صدارة هدافي مجموعات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات يورو 2024 بعد خوض ست جولات من مرحلة المجموعات في تصفيات أمم أوروبا 2024.

ويأتي في المقدمة البلجيكي روميلو لوكاكو برصيد 8 أهداف فيما يأتي في المركز الثاني الثلاثي سكوت مكتوميناي "إسكتلندا" وراسموس هويلوند "سويسرا" وإرلينج هالاند "النرويج" لامتلاك كل منهم 6 أهداف.

فيما يأتي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي في المركز الثالث برصيد 5 أهداف.

ترتيب هدافي التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024

روميلو لوكاكو: 8 أهداف.

سكوت مكتوميناي: 6 أهداف.

راسموس هويلوند: 6 أهداف.

إرلينج هالاند: 6 أهداف.

كريستيانو رونالدو: 5 أهداف.

زكي امدوني: 5 أهداف.

هاري كين: 5 أهداف.

ألفارو موراتا: 4 أهداف.

برونو فيرنانديز: 4 أهداف.

كيليان مبابي: 4 أهداف.

جيورجيوس ماسوارس: 4 أهداف.

بوكايو ساكا: 4 أهداف.