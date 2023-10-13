نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح ينتقد فيتوريا بعد مباراة منتخب مصر وزامبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، انتقادًا إلى البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، وذلك بعد الفوز على زامبيا، في مباراة ودية جمعت بينهما أمس الخميس.

محمد صلاح ينتقد فيتوريا بعد مباراة منتخب مصر وزامبيا

وأكد محمد صلاح أن فيتوريا أخطأ بالدفع بثلاثي خط الوسط في مواجهة المنتخب المصري مع زامبيا، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية المحور: "فيتوريا اليوم لم يكن موفقا بالدفع بـ3 لاعبين أصحاب خصائص دفاعية في خط الوسط أمام زامبيا".

وتابع: " لا نستطيع القول بأن زامبيا فريق قوي، لأنهم واجهوا فريقا يلعب بـ3 لاعبين دفاعيين في خط الوسط، بلا صانع ألعاب".

وأتم: "المنتخب بدأ في زيادة الضغط والهجمات على زامبيا بعد خروج النني الذي لم يكن جاهزا بدنيا، ونزول أحمد سيد (زيزو)".