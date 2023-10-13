نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي مجموعة المغرب في أمم افريقيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبحث الجماهير العربية والمغربية، عن مجموعة منتخب أسود الأطلس، في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، عقب قرعة البطولة التي أقيمت مساء أمس الخميس، في مدينة أبيدجان العاصمة الايفوارية.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، مجموعة منتخب المغرب في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وأسفرت قرعة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مسابقة أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، على مجموعات نارية.

مجموعة المغرب في أمم افريقيا 2023

ووقعت المغرب ضمن المجموعة السادسة، في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقه الكونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا.

المجموعة السادسة:-

المغرب.

الكونغو الديمقراطية.

زامبيا.

تنزانيا.

موعد كأس أمم إفريقيا 2023

ومن المقرر أن تقام مسابقة كأس أمم إفريقيا بكوت 2023، خلال الفترة ما بين 13 يناير حتى 11 فبراير عام 2024 المقبل، في العاصمة الايفواريه أبيدجان.

نظام بطولة كأس أمم إفريقيا 2023

وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا بنظام المجموعات منذ البداية وتقسم 6 مجموعات كل مجموعة مكونة من 4 منتخبات، على أن يتأهل 16 فريق إلى الأدوار الإقصائية، أصحاب 12 مركز بين المركز الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى 4 أفضل منتخبات أصحاب المركز الثالث.

الأكثر تتويجًا بلقب كأس أمم إفريقيا في التاريخ

ويعد منتخب مصر هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس الأمم الأفريقية عبر التاريخ برصيد 7 ألقاب، ويليه منتخب الكاميرون برصيد 5 نقاط، ثم يليه غينيا برصيد 4 ألقاب.

ويعود تاريخ إنشاء البطولة إلى عام 1957 وكانت أولى الدول التي تستضيف البطولة هي دولة السودان.