نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية ضد نيجيريا الودية والقنوات الناقلة لها والتشكيل المتوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة منتخب السعودية ضد نظيره نيجيريا، في اللقاء الودي الذي سيجمع بينهما خلال فترة التوقف الدولي الحاليا، والقنوات الناقلة وملعب المباراة، وتشكيل الأخضر المتوقع.

موعد مباراة السعودية ونيجريا والقنوات الناقلة

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة نظيره نيجيريا، اليوم الجمعة 13 أكتوبر، في لقاء ودي سيجمع بينهما ضمن فعاليات فترة التوقف الدولي الحالية.

وستلعب مبارة منتخب السعودية ضد نظيره نيجيريا، اليوم في اللقاء الودي الذي سيجمع بينهما، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ونيجريا

وستذاع مباراة منتخب السعودية ضد نظيره نيجيريا، اليوم في اللقاء الودي الذي سيجمع بينهما، على قناة SSC Sports السعودية المشفرة.

تشكيل السعودية المتوقع لمباراة اليوم

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب السعودية مباراة اليوم ضد نيجريا بتشكيل مكون من: