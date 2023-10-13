نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري نايل قبل مباريات الجولة الرابعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، حيث تشهد مواجهات قوية أبرزها الزمالك ضد سموحة، ومواجهة الإسماعيلي ضد فاركو.

ويستعرض موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، قبل انطلاق منافسات الجولة الرابعة.

جدول ترتيب دوري نايل قبل الجولة الرابعة

يحتل فريق مودرن فيوتشر صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، يليه فريق سموحة في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل فريق البنك الأهلي جدول الترتيب دون رصيد من النقاط.

1- مودرن فيوتشر 9 نقاط

2- سموحة 7 نقاط

3- زد 7 نقاط

4- بيراميدز 7 نقاط

5- الأهلي 6 نقاط

6- المصري 6 نقاط

7- الزمالك 5 نقاط

8- بلدية المحلة 4 نقاط

9- طلائع الجيش 4 نقاط

10- الإتحاد السكندري 4 نقاط

11- الإسماعيلي 3 نقاط

12- الداخلية 3 نقاط

13- الجونة 2 نقاط

14- سيراميكا كيلوباترا نقطة

15- إنبي نقطة

16- المقاولون العرب نقطة

17- فاركو نقطة

18- البنك الأهلي دون نقاط