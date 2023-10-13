نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام المندوه يعلق منافسة أمين الصندوق في انتخابات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام المندوه الحسيني المرشح لمنصب آمين الصندوق في انتخابات نادي الزمالك أن المنافسة على منصب أمين الصندوق في الانتخابات المقبلة شريفة والفيصل في النهاية يرجع لقرار الجمعية العمومية.

حسام المندوه يعلق منافسة أمين الصندوق في انتخابات الزمالك



وقال حسام المندوه الحسيني المرشح لمنصب آمين الصندوق في انتخابات نادي الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" المنافسة في انتخابات الزمالك على مقعد أمانة الصندوق "شريفة" بين الجميع ولخدمة أعضاء العمومية في الفترة المقبلة ".



وتابع المندوه:" لا نسعى لتصفية الحسابات داخل نادي الزمالك في حال نجاح القائمة في الدورة المقبلة ".