نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد سلوفاكيا في تصفيات يورو 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم موعد إنطلاق فعاليات مباراة البرتغال ضد نظيره منتخب سلوفاكيا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

موعد مباراة البرتغال ضد سلوفاكيا في تصفيات يورو 2026

وتنطلق صافرة بداية أحداث المباراة التي تجمع بين منتخبي البرتغال وسلوفاكيا، يوم الجمعة المقبلة الموافق الثالث عشر من أكتوبر الجاري، في الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد سلوفاكيا

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي، القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد سلوفاكيا التي تجمع بين المنتخبين ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024 المقبلة.

وتذاع مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الرسمي والحصري لمنافسات البطولة، وتحديدًا عبر فضائية beIN Sports 2.

وقد أسندت شبكة القنوات القطرية، مهمة التعليق على المباراة التي تجمع بين المنتخبين، للمعلق العماني خليل البلوشي لوصف اللقاء.

موقف المنتخبين من جدول ترتيب المجموعة

ويحتل منتخب البرتغال المركز الأول في صدارة جدول ترتيب المجموعة العاشرة من مجموعات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 المقبلة برصيد 18 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بعد فوزه في مبارياته الستة الماضية.

