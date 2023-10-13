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أحمد جودة - القاهرة - أعرب خالد لطيف، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، والمرشح على منصب العضوية في الانتخابات القادمة عن استياءه من رحيل إمام عاشور، لاعب الأهلي عن صفوف الأبيض.

خالد لطيف يعلق على رحيل إمام عاشور عن الزمالك



وقال خالد لطيف فى تصريحات تلفزيونية "خالد لطيف: كنت رافض لرحيل إمام عاشور عن الزمالك.. بس "اللي برة غير اللي جوة"

وكان إمام عاشور، قد رحل عن صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلى ميتلاند الدنماركي، بقيمة 3 ملايين دولار.

ومن المقرر أن تقام انتخابات القلعة البيضاء خلال الشهر الجاري، خاصة يوم 20 أكتوبر 2023، لتحديد مصير مجلس الإدارة الجديد لقيادة نادي الزمالك.

