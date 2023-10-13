نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من حسن المستكاوي على مواجهة مصر وزامبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي على فوز المنتخب المصري أمام زامبيا خلال اللقاء الودي الذي اقيم في الإمارات. تعليق مثير من حسن المستكاوي على مواجهة مصر وزامبيا وكتب المستكاوي من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" طوال المباراة أسأل نفسي لماذا يدافع منتخب زامبيا.. ياترى من أجل نقطة في دورى التصنيف ؟ فزنا ١/صفر برأس حمدي فتحي " بوم "وتمريرة زيزو بعد سيطرة باستحواذ ٦٣٪؜ مقابل ٣٧ ٪؜ لزامبيا الحمد لله