نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة هولندا ضد فرنسا في تصفيات يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي الكرة العالمية مباراة هولندا وفرنسا وذلك ضمن تصفيات يورو ٢٠٢٤.

موقف هولندا وفرنسا في تصفيات يورو ٢٠٢٤

خاض منتخب هولندا الجولة السادسة من التصفيات أمام منتخب أيرلندا وفاز بهدفين مقابل هدف.

ونجح منتخب فرنسا من خمس مباريات خاضها في تحقيق العلامة الكاملة ليحصد 15 نقطة يتصدر بيهم المجموعة.

بينما خاض منتخب هولندا أربع مواجهات جمع خلالهم تسع نقاط يأتي بيهم في المركز الثاني.

موعد مباراة هولندا وفرنسا في تصفيات يورو ٢٠٢٤

من المقرر أن تقام مباراة هولندا وفرنسا يوم الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ على إستاد يوهان كرويف في هولندا وذلك ضمن منافسات يورو ٢٠٢٤.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة وسيقوم حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث اللقاء.