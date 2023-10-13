نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الأهلي اليوم.. تجديد عقد نجم الشباب وموقف إمام من مباراة سيمبا وظهير المنتخب في الصورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "الفجر الرياضي "أخبار الأهلي اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة الحمراء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الأهلي على مدار ال24 ساعة الماضية على النحو التالي:

تجديد عقد نجم الشباب

نجح مسئولو النادي الأهلي في توقيع عقد احتراف مع اللاعب عمر سيد معوض لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي مواليد 2006، وذلك بعقد يمتد لمدة 4 مواسم.

وجمعت جلسة توقيع العقد أمس والد اللاعب نجم الأهلي السابق سيد معوض ورئيس قطاع الناشئين وليد سليمان ومحمد شوقي نائب المدير الفني لقطاع الناشئين.

سباق مع الوقت

يسابق الجهاز الطبي في القلعة الحمراء الوقت من أجل إعداد اللاعب إمام عاشور لخوض مباراة الذهاب أمام فريق سيمبا التنزاني في ال20 من الشهر الجاري، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأفريقي.

وخرج اللاعب مصابًا في مباراة الإسماعيلي الأخيرة ببطولة الدوري، والتي انتهت بفوز فريق الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

ظهير المنتخب على رادار الأهلي

يترقب مسئولو النادي الأهلي مرحلة الانتقالات الشتوية، وذلك في محاولة لدعم صفوف الفريق في الشق الدفاعي للفريق.

ويدخل اللاعب عمر كمال عبد الواحد دائرة المرشحين بقوة للانضمام للقلعة الحمراء في الانتقالات المقبلة، وذلك بعدما أبدى المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي إعجابه باللاعب خلال الفترة الماضية.

الأهلي يختتم البطولة العربية رابعًا

حصد فريق كرة السلة بالنادي الأهلي المركز الرابع بالبطولة العربية، والتي أقيمت بدولة قطر، وخسر الأهلي الميدالية البرونزية أمام فريق الكويت الكويتي بنتيجة 84/87.

تقدم الفريق الكويتي في الفترة الأولى من المباراة بنتيجة 33/26.

عاد الأهلي في الفترة الثانية ونجح في التقدم وقلب الطاولة على فريق الكويت الكويتي بنتيجة 49/44.

استطاع فريق الكويت في العودة بالمباراة خلال الفترة الثالثة بنتيجة 62/65.

وفي الفترة الرابعة والأخيرة نجح فريق الكويت الكويتي في حسم المباراة والمركز الثالث بنتيجة 84/87.



نجم باناثينايكوس اليوناني مرشحا للانضمام للأهلي

بات المهاجم المصري الشاب بلال مظهر على رادار قائمة المرشحين لدعم هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي عقد اللاعب بلال مظهر مع الفريق اليوناني في يناير المقبل، ومن حقه التعاقد مع أي فريق بشكل مجاني.

