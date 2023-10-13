نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح دوري القسم الثاني للكرة النسائية اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق ظهر اليوم الجمعة، مباريات الجولة الاولى في إفتتاح مباريات مسابقة دوري القسم الثاني لكرة القدم النسائية لموسم 2023-2024.

افتتاح دوري القسم الثاني للكرة النسائية

وتقام اليوم 5 مباريات، ويحل 6 أكتوبر ضيفًا على فريق إيديال في مباراة متكافئة، ويستضيف السكة الحديد فريق كفر سعد، ويلتقي الزهور الصاعد حديثًا للقسم الثاني مع صيد المحلة.

كما يحل صيد الدقي ضيفا على الجونة، ويلتقي البطل الأوليمبي مع مركز شباب الزهور البورسعيدي، بينما يصبح بالم هيلز باي في الجولة الأولى.

وجدير بالذكر أن المباريات جميعها تقام في توقيت واحد في تمام الساعة 2.30 ظهر اليوم.

وكانت قد أعلنت لجنة المسابقات أن عدد الفرق الصاعدة من دوري القسم الثاني للأول هم أصحاب المركز الأول والثاني من ترتيب دوري القسم الثاني عن موسم 2023-2024.