مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.. موزمبيق وش السعد على الفراعنة

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رياض - احمد صلاح - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مساء اليوم الخميس، عن مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير في العام المقبل.وأسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في أبيدجان، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات غانا، الرأس الأخضر ( كاب فيردي) وموزمبيق.

ويسعى منتخب الفراعنة، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيوتريا، للتتويج باللقب الثامن في مسيرة المنتخب المصري بكأس الأمم الأفريقية، وإنهاء 14 سنة العجاف حيث كان أخر تتويج لمصر بالبطولة في عام 2010 مع المدرب الأسطوري حسن شحاتة.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2023

إنطلاقة مباريات الفراعنة في البطولة الأفريقية، ستكون بمواجهة منتخب موزمبيق يوم الأحد 14 يناير بتمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وذلك في الجولة الأولى.

وفي الجولة الثانية من دور المجموعات، سيلتقي منتخب مصر مع منتخب غانا في العاشرة مساء يوم الثلاثاء 18 يناير، وذلك في قمة مباريات المجموعة الثانية.

الجولة الثالثة ستكون مواجهة تجمع بين المنتخب المصري ومنتخب الرأس الأخضر ( كاب فيردي)، وذلك في العاشرة مساء يوم الإثنين 22 يناير.

منتخب موزمبيق وش السعد على الفراعنة

ومن المصادفات السعيدة في البطولة، وقوع منتخب موزمبيق مع منتخب مصر في نفس المجموعة، وسبق أن قابل الفراعنة المنتخب الموزمبيقي في 3 نسخ سابقة من كأس الأمم الأفريقية انتهت جميعاً بتتويج المصريين.

في نسخة عام 1986 التي أقيمت في مصر، فاز منتخب مصر على موزمبيق بهدفي طاهر أبو زيد في دور المجموعات وتوج باللقب في النهاية وكان اللقب الثالث في تاريخ الفراعنة والأول بعد 27 عام.

نسخة عام 1998 في بوركينا فاسو، فاز منتخب مصر على موزمبيق بهدفي حسام حسن في دور المجموعات وتوج باللقب في النهاية تحت قيادة المدرب الأسطوري للكرة المصرية محمود الجوهري.

وفي 2010 في أنجولا فاز منتخب مصر على موزمبيق بهدفين في دور المجموعات (داريو كان في مرماه ومحمد ناجي جدو) وتوج باللقب في النهاية مع المدرب حسن شحاتة، وهى المرة الأخيرة التي حقق فيها الفراعنة اللقب.