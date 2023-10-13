نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تونس المتوقع لمباراة كوريا الجنوبية الودية.. موقف علي معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب تونس نظيره منتخب كوريا الجنوبية ظهر اليوم الجمعة والموافق 13 من شهر أكتوبر الجاري وذلك على ملعب سيول في مباراة ودية.

وتبدأ أحداث المباراة ظهر اليوم الجمعة وذلك عند تمام الساعة الثانية بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثالثة بتوقيت الإمارات.

ويستعرض لكم الفجر الرياضي تشكيل منتخب تونس المتوقع ضد نظيره منتخب كوريا الجنوبية في المباراة الودية التي ستجمع بينهما اليوم:-

تشكيل تونس لمواجهة كوريا الجنوبية

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

– الدفاع: ياسين مرياح – منتصر الطالبي – أسامة الحدادي.

– وسط الميدان: محمد دراغر – علي معلول – إلياس السخيري – عيسى العيدوني.

– الهجوم: يوسف المساكني – محمد علي بن رمضان – إلياس عاشوري.