نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تونس ضد كوريا الجنوبية الودية والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي المنتخب التونسي لكرة القدم مع نظيره منتخب كوريا الجنوبية اليوم الجمعة وذلك في مباراة ودية تجمع بين المنتخبين.

وتنطلق صافرة بداية المباراة ظهر اليوم في تمام الساعة الثانية بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثالثة بتوقيت الإمارات.

موعد مباراة تونس ضد كوريا الجنوبية الودية

ويستعرض لكم الفجر الرياضي القنوات المفتوحة والناقلة لمشاهدة مباراة المنتخب التونسي اليوم الجمعة مع نظيره منتخب كوريا الجنوبية:-

سوف تنقل المباراة عبر قناة الوطنية التونسية وذلك عبر مختلف الأقمار الصناعية

والقناة الوطنية التونسية الأولى وترددها:-

التردد: 10796

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

الخطأ: 3\4