نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد كوريا الجنوبية الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم الفجر الرياضي تردد القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة المباراة الودية بين المنتخب التونسي لكرة القدم ومنتخب كوريا الجنوبية اليوم الجمعة.

وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة الودية اليوم الجمعة عند تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثالثة بتوقيت الإمارات.

وإليكم تردد القنوات الناقلة لمشاهدة هذه المباراة:-

سوف تنقل المباراة عبر قناة الوطنية التونسية وذلك عبر مختلف الأقمار الصناعية

والقناة الوطنية التونسية الأولى وترددها:-

التردد: 10796

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

الخطأ: 3\4

تشكيل تونس المتوقع أمام كوريا الجنوبية

ويتوقع أن يكون تشكيل منتخب تونس ضد كوريا الجنوبية كالآتي:-

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

– الدفاع: ياسين مرياح – منتصر الطالبي – أسامة الحدادي.

– وسط الميدان: محمد دراغر – علي معلول – إلياس السخيري – عيسى العيدوني.

– الهجوم: يوسف المساكني – محمد علي بن رمضان – إلياس عاشوري.