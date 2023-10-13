نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. ريال مدريد يراقب "صخرة" ميلان وتوني كروس على رادار عملاق إنجليزي.. والأهلي يراقب محترف مصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (الفجر الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الجمعة 13-10-2023 في السطور التالية:

- عبد الهادي يكشف كواليس لقاء رونالدو وشيكا

وأكد عبد الهادي في تصريحاته مع سبف زاهر، عبر قناة أون تايم سبورت:" أن شيكابالا لا يزال عنصرا فارقا في الملعب مع الزمالك، دائما اتمنى تواجده في الملعب ونزوله مبكرا".

وتابع:" عقب انتهاء المواجهة أمام النصر، رأيت رونالدو يتجه نحو شيكابالا من مسافة 5-6 أمتار، ويخلع قميصه قبل الوصول إلى شيكابالا، ليتبادلا سويا القمصان في لقطة تاريخية".

واختتم:" النصر كان يقيم في نفس فندق إقامة الزمالك، وحدث حوار بين اللاعبين، بسبب تواجد شيكابالا سابقا في الدوري البرتغالي".

انفراجة في عقوبة المهاجم المغربي

قضت المحكمة الرياضية بتخفيض عقوبة الزمالك بشأن شكوى اللاعب المغربي خالد بو طيب لتصل إلى 1.9 مليون يورو بدلًا من 2.9 مليون يورو.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس إدارة الزمالك الجديد عقب الانتخابات، في دفع العقوبات والغرامات على الفريق، وذلك من أجل العودة لفتح قيد اللاعبين ودعم الفريق في الانتقالات الشتوية المقبلة.

أوباما تحت التأهيل

واصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مرانه على ملعب الترسانة، وذلك في إطار استعدادات الفريق الأبيض لمواجهة سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وخاض اللاعب يوسف إبراهيم "أوباما" تدريبات تأهيلية بشكل منفرد، وذلك لتخلص من إصابة العضلة الأمامية التي لحقت به مؤخرا.

ظهير المنتخب على رادار الأهلي

يترقب مسئولو النادي الأهلي مرحلة الانتقالات الشتوية، وذلك في محاولة لدعم صفوف الفريق في الشق الدفاعي للفريق.

ويدخل اللاعب عمر كمال عبد الواحد دائرة المرشحين بقوة للانضمام للقلعة الحمراء في الانتقالات المقبلة، وذلك بعدما أبدى المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي إعجابه باللاعب خلال الفترة الماضية.

نجم باناثينايكوس اليوناني مرشحا للانضمام للأهلي

بات المهاجم المصري الشاب بلال مظهر على رادار قائمة المرشحين لدعم هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي عقد اللاعب بلال مظهر مع الفريق اليوناني في يناير المقبل، ومن حقه التعاقد مع أي فريق بشكل مجاني.

صفقات الميركاتو الشتوي

يفكر بطل ألمانيا بايرن ميونيخ في خطوة مفاجئة للاعب خط وسط مانشستر سيتي وإنجلترا كالفين فيليبس ، 27 عامًا ، في يناير ، حيث يأمل المدرب توماس توخيل في تعزيز خط وسط فريقه. (الصن)

يحرص مانشستر سيتي على التعاقد مع لاعب خط وسط ريال مدريد وألمانيا توني كروس عندما ينتهي عقده الصيف المقبل، مع استعداد السيتي لدفع 13 مليون جنيه إسترليني لكل موسم للاعب البالغ من العمر 33 عامًا. (موندو ديبورتيفو – بالإسبانية)

ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع المدافع الألماني مالك ثياو البالغ من العمر 22 عامًا من ميلان مقابل 17.3 مليون جنيه إسترليني. (موندو ديبورتيفو – بالإسبانية)