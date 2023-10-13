الرياضة

محمد الحسيني يحصد المركز الثاني ببطولة سباقات السرعة للمياه المفتوحة

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أحمد جودة - القاهرة - حقق محمد الحسيني، السباح المصري وعابر المانش، المركز الثاني ببطولة سباقات السرعة للمياه المفتوحة، المُقامة في الإسكندرية.

وأقيم سباق اللجنة البارلمبية للمياه المفتوحة 2 كم، ببحر الإسكندرية، وشهد مشاركة 70 سباح بارلمبي.

الحسيني يعبر عن سعادته بالعودة مجددًا

وكتب البطل عبر حسابه على فيس بوك قائلًا: "ثاني جمهورية.. بفضل الله وبعد غياب عن سباقات السرعة 10 سنوات عديدة 
ثاني جمهوريه في سباق اللجنة البارلمبية للمياة المفتوحة 2 كيلو  متر المقامة ببحر الإسكندرية المشاركين فيها 70 سباح بارلمبي".
 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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