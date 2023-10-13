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أحمد جودة - القاهرة - كأس الأمم الإفريقية 2023.. نتائج قرعة كأس الأمم وأقوى المجموعات المتنافسة

كأس الأمم الإفريقية 2023.. تعرف على مجموعة منتخب مصر وموعد انطلاق البطولة.

منتخب مصر، أسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023 عن وقوع المنتخب المصري في مجموعة متوازنة، حيث وقع المنتخب في المجموعة الثانية من نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وكانت القرعة قد أجريت مساء أمس في ساعات متأخرة حيث انطلقت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة في العاصمة الإيفوارية ابيدجان.

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مجموعة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023

كأس الأمم الإفريقية 2023.. تعرف على مجموعة منتخب مصر وموعد انطلاق البطولة

منتخب مصر، ووقع المنتخب المصري على رأس المجموعة الثانية حيث تضم المجموعة كلا من:-

مصر.

وغانا.

والرأس الأخضر.

موزمبيق.

موعد انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية 2023

منتخب مصر، ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس الأمم الإفريقية 2023 مع مطلع العام المقبل 2024، حيث ستستمر المنافسات لمدة تقترب من شهر وتنطلق يوم 13 يناير، وتنتهي يوم 11 فبراير.

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كأس الأمم الإفريقية 2023.. صدام أهلاوي منتظر بالكان

كأس الأمم الإفريقية 2023.. تعرف على مجموعة منتخب مصر وموعد انطلاق البطولة

منتخب مصر، وأسفرت القرعة عن وجود صدام أهلاوي خالص لمحترفي الأهلي بالمجموعة الخامسة، حيث تضم المجموعة الخامسة منتخب تونس، ومالي، وجنوب إفريقيا، وناميبيا، ومن المنتظر أن يكون هناك مواجهة بين على معلول، واليو ديانج، وبيرسي تاو.

نتائج قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023

قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023

منتخب مصر، وجاءت نتائج قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023 كالتالي:-

المجموعة الأولى:- كوت ديفوار "البلد المستضيف" - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.



المجموعة الثانية:- مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.



المجموعة الثالثة :- السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

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المجموعة الرابعة :- الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.



المجموعة الخامسة:- تونس - مالي - جنوب إفريقيا - نامبيبيا.

