نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رائعة "بيلو" تسقط البرازيل بقيادة نيمار في "الفخ" أمام فنزويلا وتفقد الصدارة "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحرز إدوارد بيلو هدف التعادل القاتل في الدقيقة 85 ليمنح فنزويلا تعادلا نادرا مع البرازيل، في تصفيات أمريكا الجنوبية المأهلة إلى كأس العالم 2026.

فنزويلا تتعادل مع البرازيل بهدف لكل منتخب

وتقدمت البرازيل في الدقيقة 49، بعد ركلة ركنية نفذها المهاجم نيمار ارتقى مدافع أرسنال جابرييل عند القائم القريب ليسجل برأسه متقنة.

أجبر الهدف فنزويلا على المجازفة الهجومية من أجل تسجيل هدف التعادل، وكاد أن يحقق المنتخب الفنزويلي التعادل بعدما سدد ويلكر أنخيل كرة رأسية مرت بجوار المرمى من ركلة ركنية في الدقيقة 62.

ووجد رودريجو نفسه في موقع رائع داخل منطقة الجزاء في آخر دقائق المباراة، لكن جناح ريال مدريد أطلق تسديدة مرت بجوار المرمى، ليمنع البرازيل من تسجيل الهدف الثاني.

قبل خمس دقائق من النهاية، أصيب جمهور كويابا بالذهول عندما أرسل جيفرسون سافارينو كرة عرضية من الطرف الأيمن، ليسدد بيلو بشكل رائع ركلة خلفية مذهلة في مرمى إيدرسون.

وبهذه النتيجة تحتل البرازيل المركز الثاني في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المأهلة إلى كأس العالم 2026، والذي يضم عشرة منتخبات بفارق نقطتين عن كولومبيا واثنتين خلف الأرجنتين.