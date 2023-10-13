نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. 3 "مدافعين" على قائمة المطلوبين في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، أزمة ضغط المباريات في المرحلة المقبلة، خاصة بعد المشاركة في عدد من البطولات المحلية والقارية هذا الموسم، بجانب بطولة كأس العالم للأندية.

وطالب كولر إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، بضرورة تدعيم دفاعات المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتضع لجنة الكرة بالأهلي أكثر من خطة لتلبية طلبات المدرب السويسري بشأن تدعيم الخط الخلفي في يناير القادم، وذالك على النحو التالي:

عودة مغربي

تدرس إدارة الأهلي في الوقت الحالي إعادة محمد مغربي المعار إلى سموحة خلال فترة الانتقالات الماضية، بعد أن تألق اللاعب بشكل لافت في دوري هذا الموسم، حيث انتقل اللاعب إلى الفريق الأزرق لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

الاعتماد على الناشئين

كما استقرت لجنة الكرة في اجتماعها المقبل على عرض مقترح الاعتماد على الثنائي معتز محمد وعبدالرحمن رشدان، لحين حسن صفقة أسامه جلال نهاية الموسم.

صفقات شمال إفريقيا

وفي الوقت ذاته، رشح أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي عدة لاعبين من دول شمال إفريقيا، لاختيار أحدهم للانضمام للقلعة الحمراء، لكن مارسيل كولر لم يحسم الملف لحين اجتماعه مع لجنة الكرة المنتظر انعقاده خلال الساعات القادمة.

يذكر أن، إدارة الأهلي دخلت في مفاوضات مع أسامه جلال مدافع بيراميدز لضمه نهاية الموسم الحالي، حيث ينتهي تعاقد اللاعب مع الفريق الأزرق بنهاية الموسم ويحق له التوقيع للمارد الأحمر في يناير المقبل.