مارسيل كولر يصدر قرارًا جديدًا.. تعرف على التفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرارًا جديدًا خلال فترة التوقف الحالية.

واستقر كولر على عدم خوض أي مباراة ودية خلال الفترة التوقف الدولي الحالية، وجاء هذا في ظل غياب اللاعبين الدوليين لعدم تعرض باقي اللاعبين المتواجدين للإصابات قبل مواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

كولر يحاول تجهيز جميع اللاعبين

ويسعى مارسيل كولر، تجهيز جميع اللاعبين خلال فترة توقف الحالية استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

ويستأنف النادي الأهلي تدريباته مساء الغد على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ملعب بنجامين مكابا الوطني بدار السلام.