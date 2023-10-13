نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيراميكا كليوباترا يواجه سموحة وديًا استعدادًا لعودة دوري "النيل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مباراة ودية مساء اليوم أمام سموحة استعدادًا لعودة الدوري.

سيراميكا كليوباترا يواجه سموحة وديًا

وجاء ذلك من أجل تجهيز جميع اللاعبين خلال المباراة الودية للوقوف على مستواهم قبل عودة مباريات الدوري.

ويسعي أيمن الرامدي تجهيز جميع اللاعبين خلال المباراة الودية للوقوف على مستواهم قبل مواجهة الداخلية في دوري نايل.

وتعادل سيراميكا كليوباترا مع نظيره فاركو بهدفين مقابل هدفين ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا لمواجهة الداخلية ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة بعد القادمة على ستاد المقاولون العرب.

