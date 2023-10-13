نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إنضمامه لمنتخب مصر.. من هو كامرون إسماعيل نجم آرسنال الإنجليزي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مدرب المنتخب المصري للشباب وائل رياض قائمة المنتخب المصري للشباب، لمعسكر خاص في الإسماعيلية، لتشهد القائمة تواجد وجه جديد يدعى كامرون إسماعيل، صاحب ثلاث جنسيات لكنه فضل أن يمثل المنتخب المصري.

من هو كامرون إسماعيل؟

ولد اللاعب في الثاني والعشرون من شهر نوفمبر عام 2006، يمتلك اللاعب ثلاث جنسيات وهم" المصرية من والدته، النيجيرية من والده، والإنجليزية".

شارك اللاعب مع أرسنال وهو يمتلك 15 عاما وكان يتم تصعيده أحيانًا للفريق تحت 18 عاما مع الجانرز، يلعب كظهير أيسر يمتلك الكثير من المهارة والسرعة الكبيرة قوي دفاعيًا وهجوميًا.

ويتوقع لكامرون مستقبل كبير مع الفريق اللندني، حيث كان اللاعب المصري محمد النني هو مدربه الخاص مع فريق 16 عاما.

والتقى كامرون إسماعيل، مع محمد النني لاعب الفريق الأول في نادي ارسنال، خلال تدريبات فريق الجانرز تحت الـ16 عامًا، حيث كان يتواجد النني، في تدريبات فرق الشباب خلال فترة إصابته لتجهيزه والحصول على الرخصة التدريبية «UEFA A» في ظل رغبته في الاتجاه إلى مجال التدريب بعد اعتزاله كرة القدم.

قائمة منتخب مصر للشباب لمعسكر الإسماعيلية

حراسة المرمي: "حازم جلال، عبدالمنعم تامر، محمد المنشاوي، أحمد جابر"

دفاع المنتخب" كامرون إسماعيل، مهاب سامي، حسن أبو المعاطي، معتز محمد، عبدالعزيز سعيد، أحمد مجدي، أحمد عابدين، محمد نبيه، حمادة صلاح، محمد سمير، يوسف عبدالحفيظ، محمد إبراهيم".

وسط الملعب:" مروان محمد، عبدالرحمن كتكوت، محمد السيد، محمد عبدالناصر، أحمد خضري، يوسف عفيفي، يوسف أحمد حسن، عمر ياسر، أحمد خالد، عمر خضر، يحيي هشام،هادي عامر، كريم حامد، فتحي عموري، عمرو خالد".

هجوم المنتخب: "حسن صابر، محمد زعلوك، كريم سعيد".