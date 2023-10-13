نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص الأسبوع (توك شو سبورت).. تصريحات نارية لشوبير وميدو يكشف مفاجأة في الأهلي وصفقات سوبر للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا ملخص الأسبوع "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية في الأسبوع المنصرم.

شوبير يتحدى اتحاد الكرة

وقال شوبير في برنامجه "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت: "أخيرًا اتحاد الكرة تحرك تجاه أزمة الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور حيث حدد الأربعاء المقبل، موعدًا للتحقيق في الأزمة، مرددًا على رأي المثل البلدي "أقطع عرق وسيح دمه وبلاش مجاملات".

وتابع شوبير: "اللوائح والقوانين محددة " كل من له حق لا بد أن يأخذه، من أجل ماذا كل هذه المعاناة بتتعبوا نفسكوا ليه، لا بد أن الحق يعود لأصحابه".

ميدو يكشف مفاجآة نارية في النادي الأهلي

وأكد ميدو أن أحمد نبيل (كوكا) لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي سيكون مفاجأة الموسم في القلعة الحمراء.

وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" كوكا قدم بداية رائعة مع الأهلي هذا الموسم، وأشعر أن المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر سيعتمد عليه بدلًا من مروان عطية".

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مفاجآة للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية

كشف الإعلامي محمد سعيد، مفاجأة سارة لجماهير القلعة الحمراء، قبل إنطلاق مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال سعيد: "نجحت إدارة النادي الأهلي في الحصول على ١٥ الف تذكرة لمباراة الفريق الأولى في كأس العالم للأندية".

صفقات نادي الزمالك

كشف العتال، فى برنامج زملكاوي، على قناة الزمالك، مع محمد أبو العلا، إنه تم فتح حساب باسم نادي الزمالك ، فى شهر أغسطس، من قبل قراره بخوض الإنتخابات حيث كان الهدف منه محاولة فك القيد قبل يوم 14 سبتمبر الماضي.

لكن المشكلة ان قيمة الغرامة البالغة مليون و460 الف دولار، لم يتم تجميعها كاملة لذلك تم تخصيص جزء منها لتسديد المستحقات المتأخرة للاعبين الأجانب الأربعة حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري وإبراهيما نداي وسامسون إكينولأ، قبل أن يتم فسخ تعاقداتهم.

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صفقة جديدة تقترب من الرحيل عن نادي الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن البنيني سامسون أكينولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بات قريب من الانتقال إلى صفوف بلدية المحلة، مجانًا في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بلدية المحلة طلب التعاقد مع اللاعب مجانًا على سبيل الإعارة، وهناك اتجاه داخل الزمالك للموافقة على رحيله، من أجل الحصول على دقائق لعب".

شوبير يوضح مدة غياب إمام عاشور

هاجم الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعض الجماهير بعد التعليقات السيئة عقب إصابة إمام عاشور في مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.

وعلق شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير» المذاع عبر «راديو أون سبورت إف إم»: "لما يتعب حد عندك في بيتك أو حد صاحبك أول حاجة بتقولها إيه.. ألف سلامة أو لو حد حتى متحبوش هتقول يا سيدي الله يسهله".

وأضاف:" فوجئت الحقيقة بحاجتين، وللأسف الاتنين أسوء من بعض الأولى تتمثل في إدعاء إصابة إمام عاشور بقطع في الرباط الصليبي والثانية تتمثل في حالة كسر في رجله، ماشي هنقولها تحت بند الاجتهاد".