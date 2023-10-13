نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيرسي تاو يفقد احترامه.. هجوم ناري ضد نجم الأهلي من الإعلام الجنوب أفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجم موقع جنوب أفريقي، بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لرفضه الانضمام إلى منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الجارية، عقب استدعائه لقائمة الفريق.

وضم هوجو بروس، مدرب منتخب جنوب إفريقيا، تاو لقائمة الفريق لمواجهة إسواتيني، في اللقاء الذي يقام مساء اليوم الجمعة، كما يواجه كوت ديفوار يوم الثلاثاء المقبل في مباراتين وديتين.

بيرسي تاو يفقد احترامه لقميص المنتخب

ونشرت تقارير صحفية جنوب أفريقية، رفض بيرسي تاو الانضمام، واعتذر لمدربه عن عدم الانضمام إلى معسكر الفريق لأسباب عائلية، حيث ذكر موقع "IOL" الجنوب أفريقي، صباح اليوم تقريرًا بعنوان "بيرسي تاو يفقد احترامه لقميص المنتخب" بعد رفضه الانضمام إلى فريق "بافانا بافانا".

وجاء نص التقرير كالتالي: "يجب أن يصرح المدرب أن من يرفض الانضمام إلى الفريق مثل تاو لن يكون له مكان في المستقبل، لكن هذا غير مرجح لأنه سيتعرض لضغوط لاحقًا".

وأضاف: "هناك العديد من المواقف السابقة المشابهة لموقف بيرسي تاو على مر السنين، هؤلاء اللاعبين فقدوا أيضًا احترامهم لمنتخب بافانا بافانا، وهذا ليس مفاجئًا لأن رابطة أندية الدوري لا تضع اعتبارًا للاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم، ما ظهر في أكثر من موقف سابق".

واختتم: "في أكثر من مرة يعلن بروس أن الأندية أبلغته بعدم انضمام لاعبيها بسبب الإصابة، لكن هؤلاء اللاعبين يشاركون مع أنديتهم بشكل طبيعي لاحقًا".