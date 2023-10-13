تشكيل بلجيكا المتوقع لمواجهة النمسا في تصفيات أمم أوروبا 2024

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أحمد جودة - القاهرة -

استقر دومينيكو تيديسكو المدير الفني لمنتخب بلجيكا الكروي الأول عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب النمسا مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أمم أوروبا 2024.

تشكيل بلجيكا المتوقع لمواجهة النمسا

حراسة المرمى: كوين كاستيلس.

خط الدفاع: آرثر ثياتي، فيرتونجن، ووت فايس.

خط الوسط: كاستاني، أونانا، تيليمانس، كاراسكو.

خط الهجوم: تروسارد، لوكاكو، باكايوكو.

موعد مباراة النمسا ضد بلجيكا

وتقام أحداث مباراة النمسا وبلجيكا مساء اليوم الجمعة الموافق الثالث عشر من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة بتصفيات يورو 2024.

وتنطلق صافرة البداية عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

الجدير بالذكر أن مجموعة قنوات بي سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري للمباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 3 بتعليق" على محمد على".