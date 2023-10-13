نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية.."الفجر الرياضي" ينشر رأي نجوم التحليل والمفاجآت غير المتوقعة (ڤيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض لكم "الفجر الرياضي" رأي نجوم التحليل في مجموعة مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2023، عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الثانية، فى البطولة المقرر لها 13 يناير حتى 11 فبراير.

سيد معوض يُعلق على مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية

قال سيد معوض نجم منتخب مصر السابق في برنامج "ملعب أون تايم" مع سيف زاهر على شبكة قنوات أون تايم سبورتس: "مباراة مصر ضد زامبيا كانت غير جيدة، ولكنها مباراة ودية في المجمل، وتحقيق المكسب حتى لو في الدقيقة الأخيرة هذا شئ إيجابي".

وتابع سيد معوض متطرقًا لكأس الأمم: "لاعبي المنتخب لا بد أن يبدأوا من اليوم مع الجهاز الفني، لأنهم هيكملوا حتى كأس العالم القادم وتصفياته".

وعن وجود غانا في مجموعة منتخب مصر علق: "المنتخب الغاني اسم كبير، لكن حاليًا غير جيد ولا يمثل أي خطورة ولا يجب أن نخشاه، من اربع أو ثلاث سنوات كان منتخب يشكل خطورة حقيقية، لكن حاليًا ليس المنتخب الأهم في إفريقيا ".

واختتم حديثه: "منتخب الرأس الأخضر هو اللي يخوف، لكن موزمبيق مثل غانا بعيدة عن الخطورة في الوقت الحالي".

رأي سيف زاهر في مجموعة منتخب مصر

أبدى الإعلامي سيف زاهر رأيه في القرعة التي أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية، من خلال برنامجه " ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: " مجموعة مصر مع غانا وموزمبيق والرأس الأخضر ليست سهلة، ولكن الذي يريد أن يكون بطل سيكون، خاصة وإن غانا لا تُشكل خطوة الأن مثل في وقت سابق".

طارق السيد يتوقع من سيتأهل في كأس الأمم

وعلق طارق السيد لاعب منتخب مصر السابق مع شوبير في تصريحات تليفزيونية على شبكة قنوات أون تايم سبورتس: "براهن على مجموعات الرابعة والخامسة والسادسة، أنه سيتأهل من كل مجموعة منتخب نظرًا لقوة المنتخبات في هذه المجموعات".

واختتم لاعب منتخب مصر السابق: " تونس ومالي أول تاني أو تاني وأول، وجنوب إفريقيا تالت، ونفس الكلام المغرب والكونغو وزامبيا، والجزائر وبوركينا فاسو وأنجولا، هؤلاء المنتخبات المرشحين لأول وثاني وثالث".

تعليق محمد فضل على مجموعة الفراعنة في أمم إفريقيا

أعرب محمد فضل نجم الأهلي السابق عن رأيه في مجموعة مصر التي أسفرت عنها القرعة أمس مع الإعلامي شوبير في قناة أون تايم سبورتس: "المجموعة جيدة إلى حد كبير، غانا بحكم التاريخ هى أقوى المنتخبات الموجودة، والرأس الأخضر منتخب جيد أيضًا لديهم ٣ لاعبين جيدين، لكن منتخب مصر أقوى المنتخبات حاليًا".

وأتم حديثه: " إذا أراد منتخب مصر أن يكون البطل لا بد أن لا يلتفت لأي المنتخبات أقوى".

وحلت مصر في المجموعة الثانية مع كل من "غانا والرأس الأخضر وموزمبيق"، ويفتتح منتخب مصر البطولة بمواجهة موزمبيق أملًا في حصد البطولة وتحقيق اللقب الثامن فى تاريخ الفراعنة.