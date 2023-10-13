نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الاتحاد المغربي: جاهزون لتنظيم كأس العالم للأندية 2029 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن جاهزية أسود الأطلس لتنظيم بطولة كأس العالم للأندية عام 2029.

ماذا قال فوزي لقجع؟

وقال فوزي لقجع في تصريحات لموقع "الشرق" السعودي: "جرت العادة أن البلد المنظم لكأس العالم يحتضن بطولة كبرى قبل عام من استضافة المونديال".

وأكمل: "كأس العالم للأندية في نسخته المقبلة التي ستضم 32 فريقا سيقام في أمريكا قبل استضافة كأس العالم 2026".

واختتم حديثه: "وعلى نفس المنوال سينظم المغرب والبرتغال وإسبانيا البطولة لنؤكد جاهزيتنا لاستضافة كأس العالم 2030".

وقدم منتخب المغرب أداءً رائعًا في بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر 2022، حيث حقق المركز الرابع في البطولة العالمية.