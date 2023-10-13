نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة بلجيكا قبل مواجهة النمسا في تصفيات اليورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتأهب عشاق ومحبي الكرة الساحرة في جميع أنحاء المعمورة لانطلاق أحداث المباراة القوية والمثيرة التي ستجمع بين النمسا وبلجيكا ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات اليورو 2024.

ونستعرض لكم عبر موقعنا "الفجر الرياضي"، في بعض السطور التالية ترتيب مجموعة بلجيكا قبل مواجهة النمسا في تصفيات اليورو 2024.

ترتيب مجموعة بلجيكا قبل مواجهة النمسا

بلجيكا.. 13 نقطة

النمسا.. 13 نقطة

السويد.. 6 نقاط

أذربيجان.. نقطة وحيدة

إستونيا.. نقطة وحيدة

موعد مباراة بلجيكا والنمسا بتصفيات يورو 2024

ومن المنتظر أن يلتقي المنتخبان مساء اليوم الجمعة الموافق الثالث عشر من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة بتصفيات يورو 2024،وذلك عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات.