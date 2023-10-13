نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريق براعم المصري تحت 9 أعوام " 2014 " يفوز على الجمارك بثلاثة أهداف مقابل هدف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق براعم المصري تحت 9 أعوام ” الفئة العمرية "2014" بقيادة أحمد البنا، على نظيره فريق الجمارك بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الجمعة على ملعب الهدف ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة منطقة بورسعيد لكرة القدم للفئة العمرية ذاتها.

براعم المصري يفوز على الجمارك بثلاثة أهداف مقابل هدف

جاءت أهداف المباراة جميعا في الشوط الأول الذي حفل بالإثارة والحماس من كلا الفريقين ونجح مالك أحمد حلمي في إحراز الهدف الأول للمصري،بينما أحرز آسر العاصي الهدفين الثاني والثالث، وفي الشوط الثاني واصل المصري ضغطه وأهدر مهاجموه العديد من الأهداف للتسرع وسوء الحظ ليطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف لهدف واحد.

مثل المصري في الشوط الأول: ياسين اسلام عماد، آسر العاصي، آدم خليفة، محمد شريف، مالك حلمي، حمادة باسم ، مازن معتز، حمزة عبده، يحيى مؤمن، عمر ياسر، يوسف أبو المجد، مالك هاني،عمر أحمد.

وفي الشوط الثاني تم الدفع بكل من: آدم أحمد الشناوي، يحيى محمد، كريم سمير، مازن سامي، أنس محمد، اياد كريم، محمد الخولي، عمرو خالد، آدم الداودي، حسن السيد، آسر جمال، شريف عوف، أحمد فؤاد.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. أحمد البنا مدربًا عامًا ، ك. حسن رضوان مدربًا مساعدا، ك. خالد سمير " السامبا " مدربًا لحراس المرمى، ك. محمد بوريو أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. عبد الغفار شاهين إداريًا، فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين، ك. مجدي الشناوي مساعد مدير القطاع للبراعم ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.