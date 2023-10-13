نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشهر مواجهات الأهلي وسيمبا.. قصة المهاجم "المضروب" الذي سجل هدفًا فانتقل للمارد الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتتح الأهلي مشواره في الدوري الأفريقي بمواجهة قوية أمام سيمبا التزاني وذلك ضمن منافسات دور ربع النهائي لهذه البطولة.

وبالطبع ليست هذه المواجهة هي الوحيدة بين الفريقين بل يتضمن التاريخ مواجهات عديدة أبرزها التي جلبت لويس ميكسوني لصفوف المارد الأحمر.

تاريخ هذه المواجهة الشهيرة بين الفريقين

أقيمت هذه المواجهة في تاريخ 23 من شهر فيريرا في العام 2021 والتي أتت ضمن منافسات دور مجموعات دوري الأبطال.

الأهلي كان يقوده انذاك الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني والذي عانى في هذا العام خلال دور المجموعات إذا كان الفوز خارج الديار يمثل عقبة كبيرة في طريقه.

ناقوس الخطر كان من هجمة انتهت في الشباك عن طريق اللاعب الموزمبيقي لويس ميكيسوني والذي استطاع منح فريقه فوز كبير على حساب بطل إفريقيا.

اللاعب أثار إعجاب المدرب الجنوب أفريقي الذي حصد اللقب في النهاية أمام كايزر تشفيز ليتواجد في صفوف المارد الأحمر خلال الانتقالات الصيفية في العام ذاته.

ورغم أن رحلة اللاعب لم تدوم كثيرا لكن تبقى هذه المواجهة واحدة من المواجهات الشهيرة والتي ستكرر خلال مسابقة الدوري الإفريقي.