نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023 عن وقوع المنتخب المصري في مجموعة متوازنة، حيث وقع المنتخب في المجموعة الثانية من نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023.



وكانت القرعة قد أجريت مساء أمس في ساعات متأخرة حيث انطلقت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة في العاصمة الإيفوارية ابيدجان.

تأتى مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم إفريقيا على النحو التالي:

الجولة الأولى:

مصر vs موزمبيق – 14 يناير 2024

الجولة الثانية:

مصر vs غانا – 18 يناير 2024

الجولة الثالثة:

مصر vs الرأس الأخضر – 22 يناير 2024

القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2023

وتنقل قنوات beinsports مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستنطلق في كوت ديفوار.