نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرة نسائية.. الجونة يفوز على صيد الدقي والسكة الحديد يعبر كفر سعد في القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقيمت مباريات الجولة الأولى لدوري القسم الثاني لكرة القدم النسائية ظهر اليوم،وفاز فريق ايديال على فريق 6 اكتوبر بثلاثة أهداف مقابل هدفين،وحصد السكة الحديد أول ثلاث نقاط في ضربة البداية بعد فوزه على كفر سعد بثلاثية نظيفة.

نتائج مباريات دوري القسم الثاني للكرة النسائية

وعلى جانب أخر استطاع فريق الجونة تحقيق فوز كبير على صيد الدقي بخماسية نظيفة، بينما فاز فريق الزهور بورسعيد على مضيفه البطل الأوليمبي بهدفين نظيفين.

وستقام مباراة فريق الزهور القاهري أمام صيد المحلة غدًا السبت ويقع بالم هيلز باي في الجولة الأولى.

وجدير بالذكر أن القسم الثاني لكرة القدم النسائية لموسم 2023-2024 مكون من 11 فريق من مجموعة واحدة، ويصعد أصحاب المركز الأول والثاني للدوري الممتاز مباشرة،ويهبط أصحاب المركز العاشر والحادي عشر لدوري القسم الثالث.