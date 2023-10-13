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أحمد جودة - القاهرة - فوز الترسانة والألومنيوم وأسمنت اسيوط وتعادل المنيا فى الجولة الأولي لمجموعتى الصعيد بدورى القسم الثاني

أسفرت نتائج مباريات اليوم بالجولة الأولى لمجموعتى الصعيد بدورى القسم الثاني ب عن فوز فريق الالومنيوم على فريق قوص بهدفين مقابل هدف.

انتهى الشوط الأول بتقدم الالومنيوم بهدف سجله اسلام رمضان في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني أضاف محمود كمال الهدف الثاني في الدقيقة الثانية وإدرك

يوسف هنداوي هدف قوص في الدقيقة 12.



- فوز فريق اسمنت اسيوط على فريق الاقصر برباعية مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الاقصر بهدف دون رد سجله اسلام شيكا وتمكن أسمنت اسيوط من تسجيل أربعة أهداف عن طريق كيتو وفرانسيس ومحمود أيمن وعبد الرحمن مانو.

3- فوز فريق كيما اسوان على فريق شبان قنا بهدفين مقابل هدف تقدم كيما اسوان بهدفين نظيفين في الشوط الأول عن طريق نافيو وسلام واضاف شبان قنا هدف في الشوط الثاني.



4-تعادل فريق ملوى مع فريق ديروط بهدفين لكل منهما تقدم فريق ملوى بهدف دون رد سجله مصطفى وافى وفي الشوط الثاني اضاف رمضان ربيع الهدف الثاني

لملوى وتمكن ديروط هدفين عن طريق احمد حوامدية واحمد فاروق.



المجموعة الثانية



1- فوز فريق الترسانة على فريق شباب طاميه برباعية نظيفة انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى وفي الشوط الثاني تمكن اوتو من تسجيل هدفين واضاف محمد ناجح الهدف الثالث واختتم اهداف

الترسانة ميدو العطار.

2- فوز فريق شباب مغاغه على فريق تليفونات بني سويف بهدفين مقابل هدف تقدم فريق شباب مغاغه بهدف كرسيو في الشوط الأول واضاف الهدف الثاني في الشوط الثاني وإدراك تليفونات بني سويف هدف في الدقائق الأخيرة من المباراة.

3- تعادل فريق المنيا مع فريق بنى مزار بهدف لمثله تقدم عبد الرحمن دودي لفريق بنى مزار في الدقيقة 23 من الشوط الثاني وتعادل

عمرو رضا للمنيا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

4- تعادل فريق الفيوم مع فريق الواسطى دون اهداف