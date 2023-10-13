سيراميكا كليوباترا يتعادل مع سموحة وديًا استعدادًا لمواجهة الداخلية

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل سيراميكا كليوباترا مع نظيره سموحة وديًا، بهدف لكل فريق استعدادًا لمواجهة الداخلية في دوري نايل.

وأقيمت المباراة بينهما عصر اليوم على ملعب نادي سموحة بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة الداخلية في دوري نايل.

ويسعي الكابتن أيمن الرامدي تصحيح أخطاء لاعبي الفريق في فترة التوقف الدولي الحالية قبل مواجهة الداخلية في دوري نايل.

وتعادل سيراميكا كليوباترا مع نظيره فاركو بهدفين لكل فريق ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه سيراميكا كليوباترا والداخلية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا لمواجهة الداخلية ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ستاد المقاولون العرب.