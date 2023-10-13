نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور نجم الهلال والمنتخب السعودي.. الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب آسيوي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل داخل وخارج القارة الصفراء، وذلك للموسم الماضي 2022/2023.
المرشحين لجائزة أفضل لاعب آسيوي
وجاءت قائمة المرشحين من اللاعبين داخل القارة الآسيوية على النحو التالي:
السعودي سالم الدوسري لاعب فريق الهلال.
القطري المعز علي لاعب فريق الدحيل.
الأسترالي ماثيو ليكي لاعب فريق ملبون.
وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب آسيوي خارج القارة الصفراء 3 لاعبين، وهم:
الإيراني مهدي طارمي لاعب فريق بورتو البرتغالي.
الياباني كاورو ميتوما لاعب فريق برايتون الإنجليزي.
الكوري الجنوبي كيم - مين - جاي لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني.
ومن المقرر أن تقام حفل جائزة الأفضل في قارة آسيا في 31 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.