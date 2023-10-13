قبل مواجهة سيمبا.. موعد التحاق علي معلول بالأهلي في تنزانيا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن موعد التحاق، علي معلول، نجم الأهلي، بالفريق في تنزانيا، من أجل المشاركة في مباراة سيمبا، ضمن منافسات الدوري الأفريقي.



موعد التحاق معلول بالأهلي في تنزانيا



أعلن الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي "من الآخر" المذاع في الراديو: "النادي الأهلي أنهى إجراءات سفر علي معلول من اليابان لتنزانيا قبل مباراة سيمبا التنزاني".

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي، في المباراة المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة 20 أكتوبر الجاري.

واختتم شبانه: " يطير علي معلول من اليابان إلى تنزانيا عقب انتهاء مباراة المنتخب التونسي مع منتخب اليابان".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، ضمن منافسات بطولة الدوري الأفريقي، المقرر لها يوم 20 من الشهر الجاري في ذهاب ربع النهائي على أن يخوض مباراة الإياب يوم 24 من الشهر ذاته على ستاد القاهرة الدولي.