نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل هولندا الرسمي لمواجهة فرنسا في تصفيات يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فرنسا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الجمعة على ملعب "يوهان كرويف" في سابع جولات مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وتبدأ أحداث مباراة هولندا وفرنسا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل هولندا الرسمي لمواجهة فرنسا

حراسة المرمى: أندرياس نوبيرت.

خط الدفاع: ناثاني آكي، جيرترويدا، فيرجيل فان دايك، دنزل دومفريس.

خط الوسط: مارتين دي رون، تشافي سيمونز، كيفن ستروتمان، فيرمان.

خط الهجوم: فوت فيجورست، ريجنديرز.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا ضد فرنسا في تصفيات يورو 2024

تنقل مباراة هولندا ضد فرنسا مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1 HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.