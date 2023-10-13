نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل البرتغال الرسمي لمواجهة سلوفاكيا في تصفيات يورو 2024.. ما موقف رونالدو؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سلوفاكيا في المباراة التي ستجمع المنتخبين مساء اليوم الجمعة على ملعب "دو دراجاو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات بتصفيات يورو 2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة البرتغال وسلوفاكيا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل البرتغال الرسمي لمواجهة سلوفاكيا في تصفيات يورو 2024

حراسة المرمى: دييجو كوستا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، أنطونيو سيلفا، روبن دياز، جواو كانسيلو.

خط الوسط: جواو بالينيا، برونو فيرنانديز، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، رافائيل لياو، جونكالو راموس.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد سلوفاكيا في تصفيات يورو 2024

تذاع مباراة منتخب البرتغال ضد منتخب سلوفاكيا مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات يورو 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.