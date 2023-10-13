منتخب مصر للشابات يواجه الكونغو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب مصر للشابات تحت 20 عام نظيره منتخب الكونغو في مواجهة قوية ومرتقبة في مشوار منتخبنا الوطني للشابات في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم للشابات تحت 20 عام.

منتخب مصر للشابات يواجه الكونغو

وجاء ذلك بعد أن تخطى منتخب مصر للشابات منتخب ساو تومي في مرحلة الدور التمهيدي الأول بمجموع مباراتي الذهاب والاياب بنتيجة 18-0، بينما تخطى منتخب الكونغو نظيره منتخب ناميبيا في نفس الدور التمهيدي بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.

و كان قد حقق منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما فوزًا عريضًا مجددًا على منتخب ساو تومي بنتيجة 11-0 على ستاد الاسكندرية وكان قد فاز منتخب مصر يوم الأحد الماضي في مباراة الذهاب بسباعية نظيفة ليصبح مجموع مباراتي الذهاب والاياب 18-0 لمنتخبنا الوطني في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للشابات في كولومبيا 2024.

واستقر محمد كمال مدير فني منتخب مصر للشابات تحت 20 عام على التشكيل الأساسي الذي يضم كلًا من: حبيبة عماد ورودينا عبد الرسول وتانيا سويلم ونور عبدالواحد وحبيبة عمر وفاطمة مصطفى، ونور نهاد وحبيبة بكتاش وليلى زاهر ونورا خالد وحلا مصطفى، وضمت قائمة البدلاء كلًا من: عزة الفولي ومايا ايهاب وحبيبة عصام ولارا مجدي وخديجة فتحي ونورهان عاشور وكاميليا شحاتة.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشابات تحت 20 عام كلًا من محمد كمال مديرا فنيا، إسراء أسامة مدربا عاما، محمد عرفات مدرب حراس المرمى، سالم عاطف محلل أداء، محمد خاطر معد بدني، د. إيمان كمال طبيب المنتخب، ود. ميريت مونيس إخصائي علاج طبيعي، حنان حامد أخصائي تأهيل، سونيا سيد مدير إداري للمنتخب، أحمد حسن وحسني نصر للمهمات.