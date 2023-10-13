تعليمات خاصة من مدرب الزمالك للاعبين في تدريب اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - حرص مدحت عبد الهادي المدرب العام لنادي الزمالك، منح لاعبي الزمالك تعليمات خاصة في مران اليوم استعدادًا لمواجهة سموحة في دوري نايل.

تعليمات خاصة من مدرب الزمالك للاعبين

وخاض اللاعبون تقسيمة قوية في مران اليوم من أجل تطبيق اللاعبين بعض الجمل الخططية والتكتيكية التي يمكن للاعبين تطبيقها خلال مباراة سموحة.

واصل نادي الزمالك تدريباته عصر اليوم على ستاد الترسانة استعدادًا لمواجهة سموحة في الجولة الرابعة من دوري نايل.

وحقق الزمالك الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سموحة ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم السبت بعد القادم على ستاد القاهرة.