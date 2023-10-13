نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يخوض مرانه المسائي استعدادا لمواجهة المصرية للاتصالات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض الفريق الأول بنادي غزل المحلة مرانه مساء اليـوم على ستاد غزل المحلة، استعدادًا لمباراة المصرية للاتصالات في الجولة الرابعـة من دوري المحترفين.

تفاصيل مران غزل المحلة

وأكد الكابتن خالد عيد المدير الفني لنادي غزل المحلة، أن الفريق يخوض التدريبـات بصفوف شبه مكتملة، خاصة بعد عـودة اللاعب عبد الله بيكـا للتدربيـات الجماعيـة مرة أخرى.

وفي سياق آخر، أخطرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكـرة القدم نادي غزل المحلة، بتعديل موعد مباراة الفريق أمام المصرية للاتصالات، لتقام السـاعة السادسـة والنصف مساءً بدلًا من الرابعـة عصرًا يوم الثلاثاء المقبل على ستـاد السلام بالقاهرة.

وكان غزل المحلة قد حقق الفوز على ابو قير للأسمدة في اللقاء الماضي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب زعيم الفلاحين في ثالث جولات دوري المحترفين.