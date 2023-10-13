أحمد جودة - القاهرة - تعرف على الجهاز الفنى الجديد للمعموره

اعتمد مجلس إدارة مركز شباب المعمورة برئاسة شريف حسونه أسماء الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم خلفا للجهاز السابق بقيادة محى عبد الحميد.

ويتكون الجهاز الفنى الجديد للفريق من أحمد شعبان رئيس الجهاز والمشرف على الكرة، السيد رمضان مدير الكرة، أيمن سعيد مدير فنى، وائل الزيعا مدرب عام، محمد على مدرب حراس مرمى، كريم محمد المدير الإدارى، أحمد عبد الحميد طبيب الفريق.

وكانت إدارة النادى اتفقت مؤخرا عن التعاقد مع الثلاثى حماده البحر جاسور مدير فنى، محمد حسن المنى مدرب عام، خضر هاشم مدرب حراس المرمى إلا أن الاتفاق لم يكتمل بسبب عمل الثلاثى فى قطاع الناشئين بالنادي الأولمبى حيث يعمل الأول نائب رئيس القطاع والثانى مدرب فريق 2009 والثالث مدير فنى لمدربى حراس المرمى بالقطاع ورفضت إدارة الأولمبى عمل الثلاثى خارج النادى.

وخسر فريق المعمورة فى الجولة الأولى أمام المنتزه بهدفين مقابل هدف.

ويلتقى فريق المعمورة خارج ملعبه مع مركز شباب العامرية ضمن مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث.