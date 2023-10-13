نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثاني بعد هالاند.. كارت خارق جديد لمحمد صلاح في لعبة EA FC 24 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منحت شركة EA محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصري، كارت جديد في لعبة FC24.

وبهذا الكارت أتى محمد صلاح في المركز الثاني، للاعب الأكثر تقييما ب (91) خلف لاعب مانشستر سيتي هالاند ولاعب برشلونة ليفاندوفسكي برصيد ( 92).

كارت خارق لمحمد صلاح

صلاح يستعد لمواجهة منتخب الجزائر

ويستعد محمد صلاح مع المنتخب المصري لمواجهة نظيره الجزائري وذلك الإثنين المقبل على ستاد هزاع بن زايد.

وواجه المنتخب المصري نظيره الزامبي أمس وتفوق عليه بهدف نظيف أحرزه حمدي فتحي.

وتواجد صلاح على هذا الاستاد بعد 7 سنوات كاملة، أثناء تواجده في صفوف رومًا الإيطالي أنداك.

استاد هزاع بن زايد كان الشاهد على مواجهة ودية بين الأهلي وروما، تفوق فيها الأول برباعية مقابل ثلاثة أهداف.