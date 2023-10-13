عاجل- تسريب إسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2023.. الأسطورة يحققها مجددًا

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أحمد جودة - القاهرة - عاجل.. حقيقة فوز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية (تفاصيل)

كشفت تقارير صحفية، قبل أيام من إعلان الفائز بجائزة الكرة الذهبية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الفائز بالجائزة هذا العام، حيث قام أحد المرافقين للأسطورة ليونيل ميسي، بنشر على حسابه في "إنستغرام" أن الكرة الذهبية الثامنة في الطريق لبطل كأس العالم الأسطورة ليونيل ميسي، حيث تم ابلاغه بهذا الخبر الهام من قبل المسؤولين عن الكرة الذهبية.



وقد نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يعد من أفضل مواهب كرة القدم عبر التاريخ، خلال العام الماضي في تحقيق البطولة الأغلى في تاريخه، والذي سعي لسنوات طويلة قبل أن يتوج بها في مونديال قطر 2022، عندما حصد لقب كأس العالم قطر 2022، بعدما تمكن من هزيمة المنتخب الفرنسي في النهائي.



المرشحين لجائزة الكرة الذهبية هذا العام

ويعد ليونيل ميسي صاحب الـ36، عاما صاحب الرقم القياسي في الفوز بالكرة الذهبية برصيد 7 مرات، ويتواجد هذا العام في المنافسة ضمن قائمة تضم 30 لاعبا للفوز بالجائزة هذا العام.

ليونيل ميسي

وفى وقت سابق، أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عن قائمتها الأولية للمرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية 2023 لأفضل لاعب في العالم، التي ضمت 30 لاعبا، تم اختيارهم بالنظر لما قدموه خلال الموسم الماضي 2022-2023، الذي انطلق في أغسطس واستمر حتى نهاية يوليو 2023.

قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية - Ballon d'Or" لأفصل لاعب لعام 2023

الأرجنتيني جوليان ألفاريز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي

الإيطالي نيكولو باريلا لاعب فريق إنتر ميلان

الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب فريق بروسيا دورتموند سابقا وريال مدريد حاليا

الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد سابقا – الاتحاد السعودي حاليا

المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية سابقا والهلال السعودي حاليا

البلجيكي كيفين دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي

البرتغالي روبن دياز لاعب فريق مانشستر سيتي

الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب فريق أتلتيكو مدريد

الألماني إلكاي غوندوغان لاعب فريق برشلونة حاليا ومانشستر سيتي سابقا

الكرواتي يوشكو غفارديول لاعب فريق مانشستر سيتي حاليا - لايبزيغ سابقا

النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب فريق مانشستر سيتي

الإنجليزي هاري كين لاعب فريق توتنهام سابقا - بايرن ميونخ حاليا

الفرنسي راندال كول مواني لاعب فريق باريس سان جيرمان

الجورجي خفينتشا كفاراتسخيليا لاعب فريق نابولي الإيطالي

البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب فريق برشلونة

الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي

الفرنسي كليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان

الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان سابقا وإنتر ميامي حاليا

الكوري الجنوبي كيم مين-جاي لاعب فريق نابولي سابقا - بايرن ميونخ حاليا

الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد

الألماني جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ

النرويجي مارتن أوديغارد لاعب أرسنال

الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد حاليا - إنتر ميلان سابقا

ليونيل ميسي

النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي

الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي

الإنجليزي بوكايو ساكا لاعب أرسنال

المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي

البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.